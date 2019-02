Litt energidrikk, men ikke overdriv, sier ekspertkomité

NTB Innenriks

– Litt energidrikk går greit for de aller fleste, men man må være forsiktig med de store mengdene, Spesielt hvis man har et høyt inntak av sjokolade, kaffe og te ved siden av, sier Ellen Bruzell som er faglig leder for Vitenskapskomiteen for mat og miljø.

Komiteen har undersøkt om barn kan få helseskader av energidrikk.

– Selv ganske unge barn kvitter seg med koffeinet forholdsvis effektivt, men det er avhengig av kroppsvekt. Foreldre må være obs på store mengder på kort tid, de barna som for eksempel tar med store mengder energidrikk på spilltreff og lignende, sier hun.

Rapporten er lagd på oppdrag fra Mattilsynet, og det skal utarbeides råd om hvordan man bør begrense energidrikk til barn. Disse anbefalingene skal videre til Helse- og omsorgsdepartementet.

Ingen aldersgrense

I dag er det ingen lovpålagt aldersgrense, og hvem som helst kan kjøpe energidrikker. Men flere butikker har likevel satt egne aldersgrenser.

Direktør Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen er fornøyd med resultatene som kommer fram i rapporten.

– Den bekrefter det vi har sagt før, og som alle har visst: At et stort akuttinntak ikke bra for noen. Normal, ansvarlig bruk er uproblematisk, og det kan ikke påvises at det er et stort problem at noen drikker større mengder, sier Nome.

Han mener at bransjen selv regulerer dette ganske godt ved at det for eksempel ikke er lov å markedsføre energidrikker til dem under 16 år.

– Man kan for eksempel innføre en straff for dem som bryter bestemmelser her, foreslår han.

Koffein i sjokolade

Risikovurderingen som Vitenskapskomiteen har gjort, omfatter barn og unge fra 8 til 18 år. De har gått gjennom studier der negative helseeffekter ved bruk av energidrikker er beskrevet. De har også kartlagt hvor mye energidrikk unge konsumerer.

Det viser seg også at hovedandelen av unges koffeinbruk i dag kommer fra andre kilder som koladrikker, kaffe- og tedrikker, sjokolademelk og kakao.

Ulike energidrikker inneholder ulike mengder med koffein. Det gjelder også kaffe. Men energidrikker som inneholder 32 mg koffein per desiliter, har lavere innhold av koffein enn for eksempel filterkaffe som inneholder rundt 45 mg koffein per desiliter. Espresso inneholder hele 132 mg koffein per desiliter.

Avhenger av vekt

Flere energidrikker inneholder 32 mg koffein per desiliter energidrikk. Det tilsvarer 160 mg koffein i en halvliters boks og 80 mg koffein i en 250 ml-boks.

Det vil si at barn som veier rundt 30 kg, tåler bare en halv 250 ml-boks per dag, mens en ungdom på ca. 60 kg kan drikke hele boksen uten at det trolig vil påvirke søvnkvaliteten.

