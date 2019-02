Langeland anker ikke: – Jeg er sliten og orker ikke mer

NTB Innenriks

– Jeg har ikke egne ressurser og økonomi til det. Jeg får ikke støtte fra Forskerforbundet, og da blir risikoen veldig stor. Og så orker jeg ikke å bruke tid og krefter på dette, sier Langeland (54) til Forskerforum.

– Det har vært en ekstrem belastning, antakelig mye større enn det jeg klarer å skjønne nå, sier han.

Nå planlegger Langeland å skrive bok.

– Jeg har fått et stipend fra Norsk faglitterær forfatterforening til et bokprosjekt. Og så får jeg vel søke jobber. Men jeg tror sjansen er veldig stor for at jeg har fått yrkesforbud, sier han til Forskerforum.

Stipendet Langeland har fått, er på ti månedsverk, tilsvarende 270.000 kroner.

Den avskjedigede professoren tapte 15. januar saken han anla mot staten. En enstemmig Oslo tingrett frifant staten ved Kunnskapsdepartementet.

– Retten har gjennom bevisførselen funnet det bevist at Langeland ved flere tilfeller gjennom mange år har utvist ufin og ubehagelig atferd mot overordnede, kolleger og samarbeidspartnere i alkoholberuset tilstand, og at han derved ved en rekke anledninger har krenket sine tjenesteplikter, skriver Oslo tingrett i dommen

Langeland ble oppsagt fra jobben ved Universitetet i Stavanger fra 1. desember 2017. Professoren klaget på vedtaket, men fratrådte stillingen i mars i fjor etter at Kunnskapsdepartementet 21. mars hadde slått fast at det forelå grunner for oppsigelse. 11. mai tok Langeland ut stevning mot staten med krav om at avskjeden skulle kjennes ugyldig.

