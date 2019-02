Kvinne fengslet i fire uker, siktet for drapsforsøk på sine tre barn

NTB Innenriks

Bergen tingrett ga politiet medhold i begjæringen om fengsling, og kvinnen er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

– Siktede er overtatt av helsevesenet og har ikke vært i stand til å la seg avhøre eller møte i fengslingsmøte. Politiet vil be om en judisiell undersøkelse av siktede for å få avklart om hun er strafferettslig tilregnelig, opplyser politiet i Bergen.

Kvinnen vil bli avhørt når helsevesenet vurderer at dette er forsvarlig.

Politiet jobbet fredag med sikring og gjennomgang av kriminaltekniske og elektroniske spor og avhør av personer rundt familien.

Grov vold

Hendelsen skal ha skjedd i en leilighet i Bergen kommune tidligere denne uken, skriver Bergensavisen.

Avisen får opplyst at barna skal ha blitt utsatt for så grov vold at handlingene er å anse som drapsforsøk. Ifølge VGs opplysninger mener politiet at kvinnen skal ha forsøkt å knekke nakken på de tre barna.

– Det er en alvorlig og depressiv sak. Barna har det bra etter forholdene og blir ivaretatt, sier Kjetil Johannes Ottesen, bistandsadvokaten til de tre barna, til NTB.

– En tragedie

Kvinnen skal først ha forsøkt å drepe to av sine barn, og senere sitt tredje barn, skriver Bergens Tidende.

Hendelsene skal ha skjedd hjemme hos familien i Bergen. Advokat Ellen Eikeseth Mjøs, som forsvarer den siktede kvinnen, ønsker ikke å si noe om hvordan kvinnen stiller seg til siktelsen, men omtaler saken som en tragedie. Hun opplyser at kvinnen ikke møtte i retten fredag fordi hun er alvorlig syk.

– Dette er en stor personlig tragedie. Jeg ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, sier hun.

Uskadd

Politiadvokat Cathrine Krohn i Vest politidistrikt sier til BT at de tre barna fremstår uskadd.

– Vi vil nå etterforske saken for å finne ut hva som har skjedd. Dette er en alvorlig og kompleks sak, sier hun.

Politiadvokaten ønsker ikke å si noe om hvordan politiet ble gjort kjent med saken.

– Vi begjærte lukkede dører under fengslingsmøtet på grunn av faren for bevisforspillelse. Dette var også begrunnet med privatlivets fred, sier Krohn.

