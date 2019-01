Vil legge ned politiutdanningen i Stavern

NTB Innenriks

Ifølge et brev Politiforum har fått tilgang til ble dette anbefalt av POD overfor Justisdepartementet allerede i mai og juni i fjor, og etter hva magasinet erfarer skal antallet studenter kuttes fra dagens 550 til 400 i 2020.

– Om den legges ned er det en katastrofe. En ting er hva det betyr for kommunen, med arbeidsplasser og aktivitet. Men jeg vil si at politiutdanningen blir dårligere om man legger ned i Stavern, sier varaordfører i Larvik, Olav Nordheim (Sp).

Kommunen har selv ikke hørt noe om dette, men funnet det ut selv ved å søke innsyn i Justisdepartementets postlister. Nordheim sier de er engstelige for hva beslutningen blir.

– For her skjer det ting som vi ikke er informert om. Plutselig kan noen ha tatt en avgjørelse over hodet på oss, sier varaordføreren.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har tidligere denne måneden bekreftet at Staverns bachelorutdanning kan bli nedlagt.

Tor Tanke Holm, fungerende rektor ved Politihøgskolen, vil ikke gå inn i detaljer på hvorfor PHS og POD anbefaler å legge ned i Stavern.

– Men slik vi ser det har dette alternativet større samfunnsøkonomisk lønnsomhet, enn at vi viderefører med tre studiesteder, som vi gjør i dag, sier han, og legger til at endelig beslutning ikke er tatt ennå.

