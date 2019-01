Sentralbanksjefen etterlyser lovendring for kontanter

NTB Innenriks

«Banken ser med bekymring på en utvikling som medfører at publikums muligheter til å betale med kontanter svekkes. Det er Norges Banks vurdering at en slik utvikling bidrar til å svekke effektiviteten i betalingssystemet.», heter det i et brev til Finansdepartementet ABC Nyheter har fått tilgang til

Olsen reagerer på at det i dag ikke finnes sanksjonsmuligheter mot tilbydere som nekter å ta imot kontanter eller at det heller ikke er noe tilsynsansvar med å sikre at loven følges.

Derfor har han sammen med direktør Torbjørn Hægeland forfattet et brev til Finansdepartementet der de viser til at i samfunnet har to typer betalingsmidler: Harde kontanter, som Sentralbanken utsteder, og kontopenger fra de private bankene.

«At publikum har en reell mulighet til å velge mellom kontanter og bankkontopenger bidrar til konkurranse, og gir brukerne mulighet til å velge det som de samlet sett er best tjent med ut fra sine preferanser i den aktuelle situasjonen. Kontanter har noen egenskaper som bankkontopenger ikke har. De gir umiddelbart og endelig oppgjør uten å være avhengig av tredjepart eller elektroniske systemer, og de er enkle å bruke for alle.»

