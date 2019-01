Politiet: Etterforskningen av Keshvari vil ta tid

NTB Innenriks

– Etterforskningen pågår, og vi jobber med å finne ut hva som har skjedd. Vi har følgelig heller ikke tatt stilling til påtalespørsmålet, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Politiet opplyser at de fremdeles jobber med å kartlegge det økonomiske omfanget av saken, og at etterforskningen «kommer til å ta tid».

I midten av oktober skrev Aftenposten at Keshvari, som representerer Oslo Frp på Stortinget, har levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner siden høsten 2016. Avisen dokumenterte at Keshvari har vært i hjembyen samtidig som det er levert krav på til sammen 36.000 kroner.

Advokat Bjørn Stordrange, Keshvaris advokat, sier at det fremdeles ikke er helt klart nøyaktig hvor stort beløp Keshvari urettmessig har fått utbetalt, men gir uttrykk for at det kan ligge i nedre sjikt av det som er omtalt.

– Det jeg kan si, er at de tallene Aftenposten har brukt i alle fall ikke er for lave, sier han.

Over tre måneder etter avsløringen opplyser Stortinget at det ikke er innført noen betalingsordning eller trekk i godtgjørelsen for at nasjonalforsamlingen skal få tilbakebetalt pengene.

«Stortingets administrasjon vil avvente en vurdering av hvor mye som eventuelt vil bli krevd tilbakebetalt, til den pågående etterforskningen eller straffesaken mot Keshvari er avsluttet», skriver seniorrådgiver Gunnar Syverud i en epost til avisen.

