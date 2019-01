Oslo Børs sluttet marginalt opp

NTB Innenriks

Equinor var mest omsatt og steg 1,42 prosent, fulgt av Telenor (+0,22), DNB (-0,99), Mowi (-2,34) og Petroleum Geo-Services (+18,16).

Sistnevnte aksje steg mest, mens hydrogenselskapet Nel falt mest med 5,99 prosent.

Av de retningsgivende europeiske børsene steg både FTSE 100 i London (+0,23) og CAC 40 i Paris (+0,13), mens DAX 30 i Frankfurt falt med 0,35 prosent.

Et fat nordsjøolje kostet torsdag ettermiddag 62,14 dollar fatet, opp 0,58 prosent, mens et fat amerikansk lettolje ble solgt for 55,12 dollar, opp 1,64 prosent.

