Kakerlakkgift settes inn i krigen mot skjeggkre

«Profesjonelle bekjempere har fått tilgang til et lovende middel mot skjeggkre som er mer skånsomt for helse og miljø enn de fleste alternativene. Produktet kan imidlertid ikke kjøpes og brukes av privatpersoner», skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Det skjellkledde mørkegråe, vingeløse insektet er et voksende problem i norske boliger, og det har tidligere ikke vært noen gode metoder for å bekjempe krypet. De gjør ikke skader på mennesker, dyr eller boliger, men kan føre til et verditap av boligen.

Folkehelseinstituttet har et pågående forskningsprosjekt for å finne produkter og metoder å kvitte seg med problemet, men som også er skånsomme for helse og miljø. «Advin Cockroach Gel», som tidligere kun har vært godkjent for bruk mot kakerlakker, er et slikt produkt. Miljødirektoratet har derfor godkjent at insektmiddelet nå også kan brukes på skjeggkre.

Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) er et insekt som ble oppdaget i Norge i 2013. De lever innendørs i tørre omgivelser og kan opptre i store deler av en bolig. På grunn av lang levetid (opptil sju år) og relativt god formeringsevne kan forekomsten av skjeggkre oppleves som svært plagsom og vanskelig å bli kvitt.

