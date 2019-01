Helse Sørøst har vedtatt å bygge nytt hovedsykehus for Innlandet

NTB Innenriks

Det melder NRK. Det er ikke bestemt hvilken side av Mjøsbrua sykehuset skal ligge på.

Vedtaket innebærer at Tynset sykehus skal beholdes som et akuttsykehus, og at det fortsatt skal være drift ved ytterligere to av dagens sykehus i regionen. Det innebærer at to sykehus i Hedmark og Oppland legges ned, men det er ikke bestemt hvilke.

De fire sykehusene som kan bli lagt ned er Hamar, Elverum, Gjøvik eller Lillehammer. Etter alt å dømme vil Hamar sykehus bli lagt ned, mens det er antydet at Gjøvik kan bli beholdt.

– Styret virker veldig usikre på hva de har vedtatt – og om de har vedtatt det riktige. Jeg oppfatter helt klart at Hamar vil bli nedlagt, og det vil være en tragedie. Siste ord er likevel ikke sagt. Vi vil fortsette å fremme Hamars sak, sier varaordfører Knut Fangberget (H) i Hamar til Hamar Arbeiderblad.

Administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sørøst har ikke ønsket å samle alle sykehusene i regionen på ett sted, fordi det geografiske området er stort.