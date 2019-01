Aktor krever fem års fengsel for terrorsiktet fembarnsmor

NTB Innenriks

Det opplyser statsadvokat Marit Formo til NTB.

Kvinnen nektet straffskyld på samtlige punkter i tiltalen etter at den ble lest opp i Oslo tingrett mandag.

– Jeg tenker det samme som om Brexit; jeg tror det ikke før jeg får se det, sier forsvarer Steingrim Wolland til NTB om aktors påstand.

Den 31 år gamle kvinnen er tiltalt for å ha jobbet for og støttet IS, og for å ha forsøkt å reise fra Nordfjordeid til Syria for å slutte seg til gruppen. Ifølge tiltalen deltok hun i IS i perioden juni 2016 til november 2017.

Fire punkter i tiltalen går ut på at kvinnen skal ha gitt økonomisk støtte til fremmedkrigere i IS. To av punktene går ut på støtte til en somalisk-norsk mann som fremdeles ikke har returnert til Norge. Påtalemyndigheten mener kvinnen skulle til Syria for å gifte seg med en somalisk-norsk fremmedkriger.

Kvinnen ble pågrepet i Østerrike i november 2017 med 50.000 kroner og et falskt pass. I retten forklarte hun av de norske reisedokumentene hennes hadde utløpt og at hun ikke kunne vente på nye da hun fikk vite at sønnen i Somalia var blitt alvorlig syk og måtte opereres på sykehus i Etiopia. Hun sa hun var ikke på vei til Syria da hun forsøkte å fly til Istanbul i Tyrkia, slik påtalemyndigheten hevder, men skulle hjem for å hjelpe sønnen.

Fembarnsmoren kom til Norge som asylsøker i 2013. To år senere flyttet hun til Nordfjordeid, og det var her Politiets sikkerhetstjeneste mener hun ble rekruttert til IS.

