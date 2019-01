Varner legger ned kleskjede

NTB Innenriks

Kleskjeden, som i 2017 ble omprofilert fra Vivikes, har slitt med negativt driftsresultat i flere år.

Omleggingen førte ikke til bedret resultat, og Varner Gruppen har nå bestemt seg for å avvikle driften i løpet av tolv måneder, heter det i en pressemelding.

– Det er trist at vi ikke har lyktes med snuoperasjonen for Days Like This, særlig for de ansatte som har lagt ned en stor innsats for å forsøke å snu skuta. Men tallenes tale er klar, det er ikke grunnlag for videre drift, sier Varner-direktør Øyvind Bustnes.

Varner kjøpte Vivikes i 1994. Kjeden hadde en omsetning i 2018 på 232 millioner kroner og satset på markedet for kvinner i alderen 40 år og oppover.

