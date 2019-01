Listhaugs gamle rådgiver og KrF-varsler gir ut bok

NTB Innenriks

«Kunsten å vinne» heter boka som Teigen (26) og Sandstø (21) gir ut på Kagge forlag i august.

– Noen vil sikkert himle med øynene og mase om janteloven. Dersom Espen og jeg var personer som brydde oss om den slags, så hadde vi aldri kommet noe sted i livet. Nettopp det at vi er unge tror jeg bare er en fordel her. Kunsten å kommunisere effektivt er i konstant forandring, sier Sandstø til Dagbladet.

Teigen sier at det de to har vunnet er at begge har stått i mediestormer, og har kommet styrket ut av det.

– Vi har snudd vanskelige situasjoner til vår fordel, og dermed sitter vi begge igjen med en del lærdommer som vi nå skal dele, sier 26-åringen.

Espen Teigen var Sylvi Listhaugs våpendrager i sosiale medier. Julia Sandstø varslet om seksuell trakassering i KrF og har i ettertid tatt et oppgjør med partiet. I ettertid har hun meldt overgang til Høyre, mens Teigen i dag arbeider som journalist i Nettavisen og meldt seg ut av Frp.

(©NTB)