Kvinne tatt med flere kilo kokain på Oslo Lufthavn

Den ungarske kvinnen ankom 18. januar fra Amsterdam, skriver VG.

– Hun oppga at hun skulle være her som turist, og vi tok en kontroll og så at hun hadde seks bokser med hermetikk i bagasjen sin, forteller seksjonssjef i Tor Fredriksen i Tolletaten.

Boksene ble undersøkt, blant annet med røntgenmaskin. Fredriksen sier samtlige bokser var av ulik type, men røntgenbildene viste at innholdet var helt ensartet. Da boksene ble åpnet, fant tollansatte innpakkede pakker med kokain.

– For oss på en flyplass er det noe i overkant av de vanlige beslagene, sier Fredriksen videre.

Tolletaten delte tirsdag bilder av beslaget på Twitter.

