Elevorganisasjonen anmelder politiet etter narkoaksjon

Den samme organisasjonen som i 2012 fikk innført forbud mot uanmeldte narkotikaaksjoner inne på skolenes område uten at det foreligger skjellig grunn til mistanke, har på nytt reagert overfor politiets handlemåte, skriver Drammens Tidende. Nylig hadde nemlig politiet i Drammen en uanmeldt narkotikaaksjon med hund utenfor Åssiden videregående skole.

– Vi ble først oppmerksomme på saken gjennom Drammens Tidende. Da vi undersøkte nærmere, viste det seg at politiet har hatt mistanke om bruk og omsetning av narkotika blant elever. Politiet har valgt å mistenkeliggjøre elever i skoletiden i stedet for å oppsøke dem hjemme, sier Elevorganisasjonens leder Agathe Waage til avisen.

– Vi mener dette er ulovlig og har anmeldt forholdet, sier Waage videre.

Det var etter tips og mistanke om at elever ved skolen brukte narkotika, at politiet sjekket elever på utsiden av skolen. Hadde de gjort funn, ville det utløst en rett for politiet til å undersøke elevens skap inne på skolen. Ingen elever ble tatt, og i ettertid sa politiet at målet med aksjonen var at den skulle virke preventivt.

Ansvarlig for politiets aksjon, leder Geir Oustorp på forebyggende enhet i Sørøst politidistrikt, sier at Elevorganisasjonen har rett til å anmelde politiet.

– Det er trolig politiets spesialenhet som blir ansvarlige for å håndtere dette, og vi i Sørøst venter på hva enheten vil si, sier han.

