Opposisjonen: – Nå er Venstre og KrF i baksetet

SV-leder Audun Lysbakken ble ikke imponert da statsminister Erna Solberg (H) leste opp regjeringserklæringen i Stortinget tirsdag.

– Det nyeste i dag var møbleringen inne i stortingssalen, som jeg mener er en veldig fin illustrasjon på den nye regjeringen. Erna Solberg og Siv Jensen (Frp) har rykket helt fram på gulvet, mens KrF og Venstre bokstavelig talt sitter i baksetet, sier Lysbakken.

Stol-lek

Rent fysisk innebærer utvidelsen til rekordmange 22 statsråder i firepartiregjeringen med Høyre, Frp, Venstre – og nå også KrF – at det måtte settes inn to ekstra stoler i stortingssalen.

Det førte til at KrFs fungerende leder Olaug Bollestad og Venstres leder Trine Skei Grande fått sine nye plasser på raden rett bak Solberg og Jensen.

– Det er det samme som skjer med denne regjeringen, der KrF og Venstre sikrer flertall for høyresidens økonomiske politikk for økt ulikhet i fordeling av makt og rikdom, sier Lysbakken og viser til at erklæringen lover skattelette for folk med aksjeformue og samtidig et løfte om at det ikke skal bli skattelette for fagforeningsfradrag.

Støttespillere

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at KrF kan gå tunge dager i møte.

– De var splittet i veivalget, og de var splittet i avstemningen om plattformen. Det går ikke over med det første. Nå skal de hver dag merke at de er støttespillere for Høyres og Frps grep. Ja, de har fått gjennomslag for økt barnetrygd, men blankt avslag på forslaget om en trinnskatt som ville ført til at de som tjener mest, skal betale for det, sier Støre og oppsummerer:

– Det er fortsatt en skattepolitikk der de som tjener mest, skal få mest. Så skal utgiftene økes på en rekke områder, men finansiert gjennom økt privatisering og kommersialisering av helse- og omsorgstjenester.

Sentralisering

Heller ikke Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fant noe nytt av interesse i regjeringserklæringen – som han mener befester sentralisering og økt konsentrasjon av makt.

– Det eneste fremskrittet er at Solberg ikke lenger omtaler politireformen som en nærpolitireform. Når hun sier at moms- og skattesystemet skal forenkles, så er det hun egentlig sier, at hun skal øke moms for reiselivet og transportnæringen og kutte pendlerfradraget. Men KrF har fått inn noen formuleringer om kristen forankring, da, sier Vedum.

MDGs Une Bastholm etterlyser tiltak for nye klimamål.

– Det er mye planer og lite konkret politikk. Hvert tiltak Venstre eller KrF har fått gjennom på klima, blir nullet ut av Frp-seire. Da vil folk flest ikke merke noe til klimapolitikken, sier hun.

Viser en retning

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad lurer på om opposisjonen har lest plattformen og lyttet til Solbergs erklæring.

– Hun løfter det kristne verdigrunnlaget, hun nevner barnereformen og snakker om hvor viktig det er å sikre fellesskapet for å trygge barns oppvekst. Alt dette er viktige gjennomslag for KrF og viser en retning for hva vi har vært med på å justere, sier Ropstad.

Solberg avsluttet sin erklæring med å invitere til brede flertall i noen saker – selv om landet nå har fått en flertallsregjering.

– Regjeringen ønsker å bidra til gode debatter i Stortinget også de kommende årene, og vi vil fortsatt ta initiativ til brede løsninger i saker hvor det er naturlig, sa Solberg.

