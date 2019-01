Mann tiltalt for deltakelse i to terrororganisasjoner

NTB Innenriks

Mannen er tiltalt for terrorforbund knyttet til organisasjonen Øst-Turkestans Islamske Parti (ETIP) og deltakelse i IS i Syria. Samlet strafferamme er 16 års fengsel.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener at mannen fikk våpenopplæring og deltok i kamphandlinger i Syria for de to organisasjonene.

Familiefaren kom til Norge på familiegjenforening, men ifølge påtalemyndigheten oppholdt han seg her i landet kun i kort tid før han reiste som fremmedkriger til Syria, meldte NRK tidligere i år.

Mannens kone og barn bor fortsatt i Norge, mens mannen er utvist. Han sitter for tiden i varetekt i Stavanger fengsel.

To ganger til Syria

Ifølge tiltalen reiste mannen til Syria i mai 2013. Etter dette reiste han tilbake til Norge, før han returnerte til landet i april 2014. I tiltalen kommer det fram at mannen først mottok våpen- og stridstrening på ETIPs treningsfasiliteter i Syria. Han skal ha tjenestegjort i landet fram til november 2014.

Øst-Turkestans islamske bevegelse (ETIM) er en bevegelse dannet av militante islamske separatister i Xinjiang-regionen nordvest i Kina, ofte kalt Øst-Turkestan. Bevegelsen består av muslimske uigurer som kjemper for en uavhengig stat. ETIP ble listet av FN som terrororganisasjon i september 2002, blant annet på bakgrunn av organisasjonens tilknytning til Al Qaida.

Straffeskjerpende

Ifølge tiltalen skal mannen senere ha vervet seg til IS, noe som ifølge statsadvokat Frederik G. Ranke kan være straffeskjerpende. IS ble listet av FN som terrororganisasjon 30. mai 2013.

– Det vi mener han har vært med på, er å inngå et såkalt terrorforbund. Han har gått med på å la seg bruke til å begå, eller medvirke til å begå terrorhandlinger i Syria, sier statsadvokat Frederik G. Ranke til NRK.

Ranke sier de mener det er skjerpende at mannen skal ha vervet seg til to forskjellige organisasjoner. Han opplyser videre til NRK at tiltalen er basert på mannens egen forklaring og PSTs etterforskning.

– At en person ikke bare slutter seg til én gruppe, men så senere, etter å ha tid til å tenke seg om, drar rett inn igjen til Syria og ISIL. Han slutter seg til verdens verste organisasjon, på det verst mulige tidspunkt i september 2014, mens yazidiene blir utsatt for folkemord og journalister blir halshogget i stor skala, sier Ranke.

Så vidt PST vet, har ikke mannen vært i kontakt med andre fremmedkrigere i Norge før han reiste til Syria. Rettssaken skal etter planen vare fram til 15. februar.

