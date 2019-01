Elendig dag for Norwegian på Oslo Børs

NTB Innenriks

Fallet kom etter at det tirsdag morgen ble kjent at Norwegian henter inn tre milliarder kroner i egenkapital. Konsernsjef Bjørn Kjos sier at selskapet nå er ferdig med å ekspandere og går inn i en ny fase. Med på laget i emisjonen har Kjos fått milliardær John Fredriksen og hans selskap Spencer Finance Ltd. I tillegg til Fredriksen er også bankene DNB og Danske Bank med og garanterer for emisjonen. Det samme er Kjos' eget eierselskap HBK Holding AS.

Mest omsatt

Emisjonen skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling 19. februar. Selskapets presentasjon av resultatet for fjerde kvartal 2018 fremskyndes til 7. februar.

På Oslo Børs reagerte markedet på nyheten om emisjonen med å sende Norwegian-aksjen i en bratt utforbakke tirsdag formiddag. Umiddelbart etter åpning falt aksjen 25 prosent, og en periode lå den under 100 kroner. Kursen tok seg imidlertid noe opp, og etter snaut halvannen times handel lå den på 128,95 kroner – et fall på 8,6 prosent fra mandagens sluttkurs. Da børsen stengte var fallet på 14,6 prosent og kursen var 120,45 kroner. Selskapet var tirsdagens suverent mest omsatte med et volum på 524 millioner kroner.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3.81 milliarder kroner tirsdag. Equinor var nest mest omsatt, 441 millioner kroner, og kursen steg med 1,6 prosent til 189,30 kroner.

Oljeprisen opp

Kurslisten domineres av positive tall. Unntakene foruten Norwegian er DNB som falt 0,7 prosent og Norsk Hydro som falt 0,5 prosent. På plussiden var Telenor med en kursvekst på 0,9 prosent, Aker BP hentet inn deler av fallet de siste dagene med en vekst på 3,6 prosent. Yara økte 1,2 prosent, mens Orkla vokste 0,9 prosent.

Ved børsene i Frankfurt og Paris var bildet det samme som i Oslo. DAX 30 i Frankfurt økte 0,3 prosent. CAC 40 i Paris gikk opp 1 prosent, mens FTSE 100 i London var opp 1,5 prosent.

Oljeprisen har økt kraftig gjennom dagen, og hele fallet mandag er hentet inn og vel så det. Nordsjøolje ble ved børsslutt tirsdag omsatt for 61,1 dollar fatet på spotmarkedet, en drøy dollar mer enn mandag ettermiddag. Amerikansk lettolje ble omsatt for 53,2 dollar fatet på spotmarkedet, halvannen dollar mer enn til samme tid mandag.

(©NTB)