Snøen skaper problemer mange steder

NTB Innenriks

– Snøværet fortsetter utover formiddagen i Lofoten, men det er i ferd med å minke. Innen i kveld har det nok gitt seg helt, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

I Ballstad i Vestvågøy kommune i Lofoten er flere beboere evakuert på grunn av flere snøras i området, opplyser Nordland politidistrikt.

Både der og i nabokommunen Flakstad er en rekke veier stengt mandag på grunn av ras eller rasfare. En ny vurdering av situasjonen gjøres først tirsdag morgen, ifølge Vegtrafikksentralen nord.

Det har snødd kraftig i de sørligste delene av landet i helgen, og mer skal det bli.

– Torsdag ser det ut til at Agder og Telemark i Sør-Norge får skikkelig påfyll av snø igjen, skriver meteorologene.

Fra fjell til fjord

Ifølge Statens vegvesen øst er det snø og vinterføre helt fra høyfjellet i nord til fjæresteinene i sør.

I Heggedalsveien i Asker førte det glatte føret til at en buss havnet i grøfta. Det skapte noen trafikkproblemer, men ingen ble skadd, ifølge Oslo politidistrikt.

En person ble sendt til sykehus etter en kollisjon med sju kjøretøy involvert på riksvei 2 ved Elverum, opplyser Innlandet politidistrikt.

På hele Nordkynnhalvøya i Finnmark er det kolonnekjøring, og på Magerøya kan det bli kolonnekjøring på kort varsel, ifølge Vegtrafikksentralen nord.

Håndgemeng

Natt til mandag måtte Sørøst politidistrikt rykke ut til et industriområde på Slemmestad i Buskerud etter en krangel mellom to personer som drev med brøyting.

– Bakgrunnen var at den ene hadde frest snø som hadde kommet over på området hvor den andre hadde ansvar for snøbrøytingen. Under krangelen hevder den ene at han ble skallet til og fikk hevelser i ansiktet. Det er gitt et pålegg om at de skal holde seg borte fra hverandre under resten av brøytearbeidet, skriver politiet.

