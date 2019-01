Prins Harry besøker militærøvelse i Norge

NTB Innenriks

Kensington Palace bekrefter besøket på Twitter mandag, melder VG.

Militærøvelsen holdes årlig i det Kensington Palace beskriver som noe av de mest krevende omgivelsene i verden. Over 16.000 britiske soldater har deltatt i øvelsen siden 1969.

Prins Harry skal møte militært personell som bor og trener på basen. Han skal se på utstyret og treningen og snakke med deltakere.

Realistisk øvelse

Over tusen britiske elitesoldater skal trene på et motangrep mot en russisk invasjon i Norge. Inkludert styrker fra USA og Europa, vil 8.000 soldater være involvert, skriver The Mirror.

Den 34 år gamle prinsen vil ikke delta som soldat, men ha en mer seremoniell rolle som høyere offiser. Ifølge en militærkilde vil han bli fullt ut involvert i øvelsen, og få tilgang til topphemmelige kampplaner. Han skal være en habil skiløper og vil få tilgang til alle områder der øvelsen skal foregå.

– Det blir høyt tempo og svært realistisk, sier kilden videre.

Dette er den største arktiske militære øvelsen i Royal Marines på flere tiår.

På ski

Ifølge avisa vil øvelsen bestå av spesialstyrker som enten lander i fallskjerm eller blir ilandsatt med lette pansrede båter. Det er ventet granat-, rakett-, artilleri- og anti-tankangrep, og marinesoldatene vil gå på ski og holde posisjoner til britiske og amerikanske forsterkninger ankommer.

Prinsen flyr til Norge fra den militære flybasen Brize Norton i Oxfordshire en av de nærmeste ukene. Han vil oppholde seg i en avsidesliggende base sammen med britiske, amerikanske, nederlandske og norske elitesoldater.

Royal Marines begynte å reise til Norge allerede 1. nyttårsdag fra sin base i Bickleigh Barracks i Devon.

(©NTB)