Eirik Jensen: De har spyttet på juryen

– Det skulle jo gås en runde på korrupsjonsbiten i morgen, men det fikk vi jo ikke anledning til. Jeg syntes det egentlig på en måte er å, for å si det på enkelt norsk, spytte på juryen, det lagmannsretten nå har gjort, uttalte en resignert og skuffet Eirik Jensen til pressen etter at fagdommerne i Borgarting lagmannsrett hadde satt juryens kjennelse til side.

Tung periode

– Hva skal man si? Jeg er jo skuffet, selvfølgelig. Dette har blitt en prestisjesak, og det er ikke jeg som har gjort den til det, sa Jensen, før han svarte følgende på spørsmål om hva han mente med at det hadde blitt en prestisjesak:

– Jeg våger den påstanden. Dere får reflektere.

– Nå blir det ytterligere en tung periode, og å prøve å forberede seg mentalt og være klar til en runde til, det vet jeg ikke hvordan går, fortsatte Jensen.

Samvittighetsfull jury

På spørsmål om dette var det verste resultatet for Jensen, svarte han kort:

– Ja, selvfølgelig.

Han utdypet:

– Jeg har veldig liten tro på rettssystemet. Prinsippet er at du skal dømmes av likemenn, dine egne. De gjorde det samvittighetsfullt. Det har du sett på tidsbruken. At det blir en tilsidesettelse er helt uforståelig for meg, med det prinsippet i bunnen. Da er det klart at jeg reagerer.

