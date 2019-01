Tusvik oppretter kvinnemagasin

NTB Innenriks

Opprettelsen av magasinet har fått 200.000 kroner i støtte fra Fritt Ord-stiftelsen, skriver Dagens Næringsliv.

Det er Eliassen-Coker som er initiativtaker til prosjektet, og hun vil også gå inn i rollen som bladets ansvarlige redaktør. Opplaget skal styres etter abonnementenes interesse gjennom såkalt «folkefinansiering», som etter planen skal starte på kvinnedagen 8. mars.

– Kvinnemagasiner er fulle av saker som jeg ikke tror damer kjenner seg så godt igjen i. Må du lese fire sider om effektene av quinoa, så treffer det ikke helt, sier komikeren.

Hun skrev nylig en krass kronikk i Dagbladet etter Humorprisen forrige uke etter at ingen kvinner vant noen av prisene. I tillegg kritiserte hun juryen for at kun tre av de totalt 29 nominerte var kvinnelige komikere.

Tusvik sto også i spissen for en demonstrasjon utenfor slottet tirsdag, da statsministeren kom ut på Slottsplassen og presenterte sin utvidede regjering. Demonstrantene protesterte mot den nye regjeringens abortpolitikk ved å ikle seg kostymer fra den populære HBO-serien «A Handmaid's tale».

