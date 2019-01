Sp ønsker Folketrygdfondet inn i Oslo Børs

NTB Innenriks

Oslo Børs ventes solgt til utenlandske Euronext, og Senterpartiet frykter at pengene i Statens pensjonsfond Norge blir mindre trygge etter et utsalg, skriver E24.

– Med en mellomstor eierandel i Oslo Børs ville Folketrygdfondet hatt gode muligheter til å påvirke sin risiko og ivareta sine interesser i samarbeid med andre strategiske eiere, mener finanspolitisk talsperson Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet.

Flere har vært kritiske til et eventuelt salg av Oslo Børs til et utenlandsk konsern. Senterpartiet har tidligere gått ut med en oppfordring til regjeringen om å gripe inn for å stanse utsalget.

– Er det mulig for Finansdepartementet å forsvare at man her utsetter 260 milliarder kroner av fellesskapets midler for en betydelig, unødvendig og kunstig tilleggsrisiko, spør Gjelsvik i et skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen.

