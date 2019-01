Sanner: Vi må stå på minoritetenes side

NTB Innenriks

– Sommeren 2017 så vi høyreradikale marsjere i Kristiansand. På nettet ser vi ordbruk som minner om, eller er tatt rett ut fra, nazistisk tankegang, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i sin tale søndag.

– Det er ikke de høyreradikale i gatene eller trollene på internett som skal få definere hvilket samfunn vi skal leve i. Det er vi som utgjør flertallet – majoriteten – som har ansvaret for å stå opp på mindretallets side, fortsatte han.

– I dag er vi her for å minnes hva som skjedde og hvordan det kunne skje. Like viktig er det å tenke gjennom hva vi gjør i dag for å stå på minoritetenes side. For å hindre at holocaust skjer igjen, sa Sanner.

I Norge holdes den nasjonale minnemarkeringen på Akershuskaia i Oslo der minnesmerket over deporterte norske jøder står. 550 norske jøder ble deportert derfra i november 1942.

Også kantor Tal Cohen i Det Mosaiske Trossamfund holdt tale, i tillegg holdt Jan Grue, Nino Danielli Josef og John Arne-Moen appeller.

Dagen ble også markert blant annet i Trondheim, Stavanger og Levanger.

Den internasjonale Holocaustdagen er en årlig internasjonal minnedag som markerer frigjøringen av fangene i konsentrasjonsleirene Auschwitz-Birkenau 27. januar 1945. I 2005 vedtok FNs hovedforsamling at dagen skal være en internasjonal minnedag.

