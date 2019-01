Hareide: – Vi må få tid til å samle oss

NTB Innenriks

Hareide, som gikk av som partileder etter at KrF tok plass i den borgerlige regjeringen, var tydelig da han talte om retningsvalget han selv satt i gang under landskonferansen.

– Det har vært en krevende tid – spesielt for dere som har stått i det lokalt og regionalt. Men så ble det en beslutning som ikke ble tatt på et bakrom, men av partiet, sa Hareide da talte, mens han la til at prosessen har vært både åpen, ærlig og demokratisk.

Men i likhet med Bollestad la ikke Hareide skjul på at partiet må samle seg om politikken. I forkant av fylkes- og kommunevalget til høsten, mener Hareide tid, tålmodighet og politisk engasjement blir viktig.

– Det er naturlig at vi må ta oss tid til å få til en samling. Jeg tror og at det er lov å være begeistret og kjenne på blandede følelser. Det er naturlig. Men det som bringer oss sammen, er det politiske engasjementet. Men vi må ha respekt for at enkelte trenger tid, sier Hareide til NTB.

Hareide trekker også fram betydningen av å vise dem som har fått ansvaret fra KrFs side, tid og tålmodighet. Ifølge Hareide må det gis rom for at de kan få levere og vise at partiet har dratt politikken mot sentrum.

(©NTB)