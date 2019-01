Beruset mann brøt seg inn i bolig og truet med kniv

NTB Innenriks

Politiet fikk melding i totiden fra beboerne i huset om at en mann stod utenfor døren og fektet med en kniv.

– Han tok seg inn i boligen ved å knuse en rute. Beboerne i huset fikk etter hvert kontroll på mannen og tatt fra ham kniven uten at noen ble skadd, sier operasjonsleder Morten Rebnor i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Til TV 2 opplyser politiet at mannen skal ha forklart at han mente det foregikk narkotikasalg på adressen og tok seg inn for å stramme opp beboerne.

Politiet kan verken avkrefte eller bekrefte om mannens utsagn om narkotikasalg stemmer, men mannen ble innbrakt til arresten og skal avhøres senere lørdag.

(©NTB)