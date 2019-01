56-åring dømt til 75 dagers fengsel for grov chatting med 14-åring

NTB Innenriks

Mannen havnet i etterforskernes søkelys da han dukket opp som en av kontaktene til en 37-åring i Dark Room-komplekset, melder NRK.

37-åringen fikk til slutt ett års fengsel i en sak som gikk til Høyesterett. 56-åringen var blant 37-åringens chattekontakter og chattet også med en bruker som utga seg for å være en 14 år gammel jente.

Politiet har ikke fått bekreftet denne brukerens identitet, men Bergen tingrett tror ikke på mannens forklaring om at han visste at hun var eldre enn 14 år.

Kontakten med jenta pågikk i fem år, og hun fortalte mannen at hun hadde vært utsatt for overgrep. Det hindret ikke mannen å skrive om voldtekt av henne og om incest. Mannen fikk også via webkamera sett på at hun hadde sex med andre og onanerte.

«Han gir uttrykk for positivt syn på at hun har sex med sin far og onkel, chatter om overgrepene og oppfordrer henne til å ha seksuell omgang med sin bestefar og med en hund», heter det blant annet i dommen fra tingretten.

Mannen innrømmet å stå bak chattingen, men erkjente ikke straffskyld. Retten fulgte imidlertid aktors påstand om 75 dagers fengsel.

