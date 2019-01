Ny utsettelse i arbeidet med å heve fregatten

NTB Innenriks

Vinden økte og sjøen ble urolig rundt havaristen slik at kranlekteren Rambiz nok en gang måtte forlate operasjonsområdet, melder Forsvaret.

Arbeid som ikke krever bruk av kranlekteren, vil starte opp straks været tillater det. Det er fortsatt en del arbeid som gjenstår med å sikre løftekjettingene i skroget slik at de kan ta opp de horisontale kreftene som opptrer under løftet, heter det i oppdateringen fra Forsvaret.

Været

Tidligere har Forsvaret sagt at de håper å kunne starte selve hevingen av fregatten mot slutten av denne uken, men været kan nok en gang sette en stopper for planene.

Til Forsvarets Forum sier kommandørkaptein Petter Hellesen i Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter at de første dagene etter hevingen blir kritiske. Han peker på at når skipet heves blir det tilført oksygen, noe som setter fart i forvitringen.

– Fartøyet vil ruste mye raskere, og sjansen for at systemer blir ødelagt, øker drastisk, sier han. Når skipet er hevet skal det spyles med ferskvann og deretter tilføres ulike preserveringsmidler.

Kan måtte skrotes

Forsvaret jobber fremdeles med utgangspunkt i at Helge Ingstad skal seile igjen, men det er også en mulighet for at skipet må skrotes. Da er utgangspunktet å redde så mye som mulig av materiellet slik at det kan benyttes som reservedeler til de andre fregattene.

Fregatten ligger under vann i fjæra i Øygarden i Hordaland etter kollisjonen med tankskipet Sola TS natt til 8. november i fjor.

