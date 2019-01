Jensens forsvarere vurderer anke til Høyesterett

NTB Innenriks

Det sier Jensens forsvarer John Christian Elden til NRK. Han mener loven som ble brukt til å hindre Eirik Jensen og forsvarerteamet innsyn i opplysninger påtalemyndigheten sitter på, er i strid med menneskerettighetene.

I løpet av ankesaken i Borgarting lagmannsrett har Elden flere ganger protestert mot at Spesialenheten har vist til en kjennelse med grunnlag i straffeprosesslovens § 242a for å hindre innsyn i opplysninger om det hemmelige nasjonale prosjektet som Jensen deltok i i en årrekke.

Elden mener at dette i seg selv burde kunne føre til frifinnelse, men dette er lagdommerne uenige i.

Høyesterett behandler ikke skyldspørsmål, kun anker som gjelder saksbehandlingsfeil, lovanvendelse og straffeutmåling.

– Vi mener at det er loven som er i strid med menneskerettighetene her, og det er et spørsmål som eventuelt Høyesterett må ta stilling til, ikke lagmannsretten, sier Elden til NRK.

