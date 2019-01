Ingen tegn fra juryen i Jensen-saken

NTB Innenriks

Klokka 12.30 fredag var det 1 døgn og 23,5 timer siden de fem kvinnene og fem mennene i juryen samlet seg til rådslagning. Torsdag holdt de på til halv sju-tiden på kvelden før de var ferdige for dagen.

Effektivt har juryen nå sittet sammen i drøyt 15 timer.

Fredag morgen møttes de igjen. I utgangspunktet er det ventet at de vil kunngjøre sin avgjørelse i løpet av dagen, men lagdommer Kristel Heyerdahl i Borgarting lagmannsrett åpnet i sin rettsbelæring onsdag for at juryen også kunne bruke lørdagen dersom de har behov for det.

To hovedspørsmål

Juryen skal ta stilling til to hovedspørsmål:

* Er Eirik Jensen skyldig å ha medvirket til Gjermund Cappelens hasjinnførsler?

* Er Eirik Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling?

Under hvert hovedspørsmål er det et tilleggsspørsmål om forholdet er å anse som grovt. Minst sju av de ti jurymedlemmene må svare ja på spørsmålene for at Jensen skal finnes skyldig.

Om rådslagningen trekker ut, kan det være til Jensens fordel, mener forsker og tidligere lagdommer Lars-Jonas Nygard. Graden av tvil vil være avgjørende for utfallet.

Ingen beskjed

– Jeg vil nok tro at der det blir en langvarig rådslagning, blir svaret nei. Dersom juryen er for å svare ja på skyldspørsmålet, kan de komme ut raskere, uttalte Nygard til NTB torsdag.

Han trodde da juryen vil komme med sin kjennelse etter lunsj på fredag og viste til at saker med mange enkeltavgjørelser sjelden tar mer en tre-fire dager.

Nygard påpekte også at juryen har hatt ukentlige rådslagninger under hele den fem måneder lange rettssaken.

Både Jensens forsvarere og mediene vil bli varslet i god tid før kjennelsen skal leses opp. Ved 12.30-tiden fredag var det ennå ikke kommet en slik beskjed.

Lista høyere

Lagdommer Heyerdahl har lagt lista høyere enn det Oslo tingrett gjorde da den kjente Jensen skyldig og dømte ham til 21 års fengsel. Tingretten mente at kjeden av indisier mot politimannen var massiv, og at Jensen hadde medvirket passivt. Han burde ha forstått at Cappelen drev stort i hasj, men unnlot å gripe inn, konkluderte tingrettsdommer Kim Heger.

I sin rettsbelæring understreket imidlertid Heyerdahl at lagretten må finne det bevist utover enhver rimelig tvil at Jensen aktivt bidro til hasjinnførsel ved minst én anledning.

Heyerdahl ba også juryen se bort fra forklaringene til både Jensen og Cappelen og viste til at begge har gode grunner for å lyve i retten.

Cappelens forklaring er blant hovedbevisene til påtalemyndigheten, Spesialenheten for politisaker.

