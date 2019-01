Hovedindeksen på Oslo Børs faller

NTB Innenriks

Den siste uken har hovedindeksen falt 2 prosent. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3,55 milliarder kroner fordelt på 106.000 handler i løpet av fredagen, noe som vitner om lav aktivitet.

Telenor toppet omsetningslisten med en omsetning på 345 millioner kroner. Kursen falt 2,8 prosent til 164,25 kroner i løpet av dagen.

Equinor ble skjøvet ned på andreplass med en omsetning på 343,6 millioner kroner og endte med en oppgang på 0,8 prosent.

Kreftbehandlingsselskapet Nordic Nanovector ble dagens taper med ett fall på 11,1 prosent til 45,5 kroner. Bakgrunnen for fallet er at selskapet fredag morgen meldte at de hadde utstedt nesten 5 millioner nye aksjer til en kurs på 45 kroner, skriver Hegnar.no.

Norwegian ble en av dagens vinnere og hentet seg inn 2 prosent etter fallet de siste dagene. Kursen har falt 16,8 prosent den siste uken. Norsk Hydro steg 1,5 prosent og Aker BP økte 0,8 prosent.

De toneangivende børsene i Europa steg markert med unntak av FTSE 100 i London som falt 0,1 prosent. DAX 30 i Frankfurt steg 1,4 prosent, mens CAC 40 i Paris gikk opp 1,1 prosent.

Da Oslo Børs stengte, kostet et fat nordsjøolje 61,4 dollar på spotmarkedet, en vekst på 40 cent i løpet av dagen. Prisen på amerikansk lettolje var fredag ettermiddag 53,5 dollar fatet, som er en halv dollar mer enn torsdag ettermiddag.

(©NTB)