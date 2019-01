Gjedrem til VG om oljepengeforslag: Klart i strid med budsjettreglene

NTB Innenriks

Regjeringen åpner i den nye plattformen for å bygge nytt regjeringskvartal til 15 milliarder kroner eller kjøpe en erstatning for den forliste fregatten KNM Helge Ingstad til 4 milliarder kroner – uten å føre utgiftene på det vanlige budsjettet.

– Min hovedinnvending er at dette ikke er lån, men utgifter som ikke betales tilbake. Det er faktiske utgifter som har fulle virkninger i norsk økonomi. Da skal det etter budsjettreglene dekkes av løpende inntekter, sier Svein Gjedrem til VG.

Fram til 2015 var Gjedrem (68) finansråd og øverste sjef for embetsverket i Finansdepartementet. Før det var han sentralbanksjef i tolv år, fra 1999 til 2010.

– Jeg er glad de bare skal utrede det, sier han.

Grepet ble bekreftet av finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) i politisk kvarter i NRK fredag.

– Her er det to helt konkrete ting hvor man sier at man skal vurdere å gjøre det på denne måten, fordi det er en unntakstilstand og en veldig spesiell situasjon, sier Asheim.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han er enig i at det er ekstraordinære hendelser, men vil likevel ikke åpne pengesekken uten videre.

– Angrepet på regjeringskvartalet og en fregatt som synker, er utvilsomt unike hendelser, men livet er fullt av unike hendelser. Og med Fremskrittspartiet som i utgangspunktet er mot hele handlingsregelen i Finansdepartementet, så gir dette grunn til betydelig uro, sier Ap-lederen til NTB.

