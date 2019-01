Familien ber om livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen

NTB Innenriks

Budskapet ble mottatt den 16. januar på den samme digitale plattformen som kravet om løsepenger tidligere er blitt fremmet på, opplyser familiens advokat, Svein Holden, på en pressekonferanse torsdag.

– Vi oppfatter dette positivt. Familien er nå styrket i sitt håp om at Anne-Elisabeth er i live og ønsker gjøre det vi kan for at hun skal komme trygt hjem, sier Holden til NTB

– Den digitale plattformen budskapet kom på er lite egnet til å besvare budskapet, og det er grunnen til at jeg står her og sier det jeg sier nå, sier han.

– Vi ønsker et tydelig tegn på at Anne-Elisabeth er i live og at familien fortsatt kan få henne tilbake til seg. Vi ønsker å komme i bedre og annerledes kontakt med dem som kan tenkes å ha Anne-Elisabeth, sier Holden

– Det at jeg står her nå er nøye vurdert i samråd med politiet, fortsetter han.

Bevis på liv

Holden vil ikke kommentere noe rundt budskapets innhold eller si noe mer om hvilken plattform det kom på. Men helt på slutten av pressekonferansen gjentok Holden sitt hovedbudskap på engelsk.

– Vi tar høyde for at de personene som har Anne- Elisabeth ikke snakker norsk, sier Holden.

– Vi er positive til at de tar kontakt, vi oppfatter det som et bevis på at hun fortsatt lever, men vi ber samtidig om forståelse om å få vite om hun er i live før vi kan gå videre i en nærmere prosess som kan føre henne hjem, sier advokaten.

Lette under isen

Samtidig som bistandsadvokaten gjennomførte sin pressekonferanse midt i Oslo sentrum torsdag, arbeidet dykkere fra brannvesenet med å lete i Langvannet nedenfor ekteparet Hagens bolig på Lørenskog.

Det er sagd ut tre råker i vannet, alle rett utenfor eiendommen til den savnede 68-åringen og hennes ektemann, milliardæren Tom Hagen. To hull ble laget onsdag, og torsdag formiddag ble en tredje råk sagd ut.

Innsatsleder Anders Bru i Øst politidistrikt kunne fortelle at sikten i vannet er langt bedre enn det Oslo brann- og redningsetat fryktet. Når dykkerne er nede i vannet, som er 17 meter på det dypeste og nå holder rundt 4 plussgrader, søker de først og fremst visuelt.

– Vi holder mest sannsynlig på også i morgen. Ikke noe tyder på at vi vil søke andre steder enn der vi arbeider nå. Vi konsentrerer oss om eiendommen og vannet i nærheten. Oslo brann- og redningsetat gjør en meget god jobb i dette søket. Vi er avhengig av deres innsats, sier Bru.