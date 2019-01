Fylkesmannen i Innlandet anbefaler å skyte flere ulv

NTB Innenriks

Fylkesmannen i Innlandet fungerer som sekretariat for rovviltnemndene i region 4 og 5, som i slutten av måneden skal møtes for å diskutere om det kan skytes flere ulver på lisens utenfor ulvesonen i regionene.

I sin anbefaling før møtet anbefaler fylkesmannen at det skytes inntil fire dyr i området, som strekker seg over Hedmark (region 5) og Akershus (region 4), skriver Nationen. Østfold og Oslo er også del av region 4, men befinner seg i sin helhet innenfor ulvesonen.

Kvoten utenfor ulvesonen var opprinnelig på tolv dyr. Den siste ulven på kvoten ble skutt i Stange kommune 3. januar.

– Den fastsatte kvoten på tolv dyr utenfor ulvesonen er fylt. Foreliggende kunnskap om bevegelsesmønster for unge ulver viser at mange ungdyr forlater oppvekstreviret i løpet av ettervinteren og våren. Det er derfor stor sannsynlighet for at ung ulv vil kunne vandre inn og forsøke å etablere seg i region 4 og region 5 utenfor ulvesonen, og dette innebærer risiko for omfattende skader, heter det i Fylkesmannens begrunnelse.

