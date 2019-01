Dykkere søker i vannet etter spor i Hagen-forsvinning

NTB Innenriks

– Vi søker ikke etter Anne-Elisabeth Hagen i vannet, men etter relevante spor som kan knyttes til saken. Dykkere fra Oslo brann- og redningsetat vil søke på dagtid i dag, og etter planen også de to neste dagene, opplyser politioverbetjent Christian Berge i Øst politidistrikt.

Eiendommen til den savnede kvinnen og hennes ektemann, milliardæren Tom Hagen, grenser til vannet, som ligger nær Lørenskog togstasjon.

– Vi anser derfor deler av vannet som en utvidet del av åstedet som det er naturlig å undersøke nærmere, sier Berge.

Han legger til at søket i vannet ikke ble gjennomført tidligere av fare for å gi saken uønsket oppmerksomhet.

Sagde hull i isen

Det ble onsdag sagd en råk i isen med motorsag og satt opp et hvit telt over råken der dykkerne tar seg ned i vannet. Råken ligger nær en flytebrygge i den ene enden av det rundt 1,3 kilometer lange vannet. Langvannet er mellom 80 og 130 meter bredt og opptil 17 meter dypt.

– Vi søker etter relevante spor som kan knyttes til saken. Det kan være gjenstander, uten at jeg kan si noe nærmere om det. Vi kommer ikke til å kommentere eventuelle funn eller ikke funn knyttet til dette søket, sa innsatsleder Anders Bru i Øst politidistrikt.

Tre til fire dykkere og en dykkerleder er satt inn i arbeidet. I tillegg har brannvesenet en innsatsleder ved vannet foruten en del politifolk.

– Det er ikke vurdert å gjøre flere dykk parallelt, sier han.

Fått inn tips

Politiet har satt opp sperringer rundt området og ber folk unngå å krysse disse, også når søket er ferdig for dagen.

– Det kommer nok til å være krevende leteforhold, men vi får ta en status på det etter hvert når de har sett hvordan sikten er. I utgangspunktet er det planlagt at vi skal holde på så lenge det er dagslys. Så er det tatt høyde for at vi søker videre torsdag og fredag, sa innsatslederen.

Han regner, med at de vil starte tidligere torsdag enn onsdag.

Bru kunne fortelle at det har kommet inn 4–5 tips mens arbeidet med å starte søket har pågått.

– Vi har behandlet tipsene på stedet. Vi er glad for at publikum fortsatt kommer med informasjon, sa han.

Inntil mandag morgen hadde det kommet inn 1.227 tips i saken.

