To menn siktet for enormt overgrepsmateriale

I alt 79 norske gutter kan være fornærmet i saken. Mennene ble første gang pågrepet i 2014, hvor det ble gjort et stort beslag. De nektet å oppgi passord og brukernavn, men i 2016 klarte politiet å dekryptere beslaget, skriver VG.

– Det er en veldig stor sak og et stort materiale som er avdekket. Vi snakker om millioner av bilder- og videofiler. Vi går fortsatt gjennom det nye beslaget og undersøker om det kan være personer i materialet som de har produsert. Gjennom avhør vil vi prøve å finne ut av om det også er begått fysiske overgrep, sier politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt.

Ifølge Nettavisen er de to mennene henholdsvis 43 og 59 år gamle.

Gjennom etterforskningen ble politiet kjent med at mennene oppholdt seg i utlandet der de skal ha opprettet et barnehjem. De ble pågrepet 20. november i fjor etter at begge hadde returnert til Norge og er varetektsfengslet.

«Ved gjennomgang av det man har greid å åpne er det avdekket så langt 79 mulige fornærmede norske gutter i barneskolealder. Av disse er 26 så langt identifisert. Det jobbes med å identifisere flere barn og avhøre de som allerede er identifisert», skriver Oslo tingrett i en fengslingskjennelse.

Nettavisen melder at politiet ikke har kunnet påvise at de norske guttene er avbildet på en seksualiserende måte, eller er blitt utsatt for overgrep.

– Men det er altså bilder av en slik karakter at vi undersøker om det kan være noe mer, sier Hatlo.

De 26 som er identifisert, er i dag voksne. Politiet er i gang med å avhøre dem og skal også gjennomføre avhør av barn som er knyttet til mennene i utlandet.

