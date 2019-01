Tiltalte kommenterte ikke drapssaken i Kristiansand

NTB Innenriks

Etter at hennes forsvarer Olav Sylte hadde avsluttet sitt siste innlegg, spurte tingrettsdommer Ben Fegran tiltalte om hun ville benytte sin rett til å komme med en sluttkommentar.

– Ikke noe utover det forsvarer har sagt, sa hun ifølge Fædrelandsvennen.

Det er også de eneste ordene hun har ytret i rettssaken som har pågått siden 12. november i fjor. Retten ble deretter hevet.

– Det er uvisst når dommen kommer, men det vil ta noe tid, opplyste Fegran.

Aktoratet har lagt ned påstand om 21 års forvaring med 10 års minstetid, mens forsvaret har lagt ned påstand om full frifinnelse.

Da saken ble avsluttet tirsdag, var det en uke siden partene startet sine sluttinnlegg. I løpet av den tiden har retten fått presentert to helt forskjellige teorier om hva som skjedde i 2002 da tiltaltes far ble funnet død i sin bolig i Kristiansand og i 2014 da hennes ekssamboer ble funnet død på et hotellrom i byen.

Dette fortsatte tirsdag da Sylte mente at aktoratets teori om overlagt drap har store hull, noe aktoratet naturlig nok avviser.

