Siv Jensen gleder seg til å slippe «utvanning» i Stortinget

NTB Innenriks

Frp-lederen møtte pressen sammen med statsminister Erna Solberg (H), kulturminister Trine Skei Grande (V) og landbruks- og matminister Olaug Bollestad, som er fungerende leder i KrF.

– I mindretall ble ofte våre forslag nedstemt. Nå er det flertall for dem, slo Jensen fast.

– I en flertallsregjering er vi også sikre på at politikken blir gjennomført, uten å bli vannet ut i Stortinget. Det har ofte vært Frps saker som har blitt stoppet i Stortinget, understreket Frp-lederen.

Respekt

Hun la samtidig til at hun var «helt enig» med statsministeren i at man skal ha respekt for Stortinget.

– Jeg satt åtte år i Stortinget under den forrige flertallsregjeringen, og vi ble aldri sett eller hørt, slo Jensen fast.

Solberg viste til at regjeringen, selv om den nå har flertall, ønsker å beholde en levende, politisk debatt i Stortinget.

Frp beholder sju statsråder i regjeringen. Landbruks- og matminister Bård Hoksrud forsvinner ut, mens Ingvil Smines Tybring-Gjedde blir samfunnssikkerhetsminister.

Møtt av demonstranter

Regjeringsendringene som ble presentert på Slottsplassen tirsdag, innebærer at KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad blir barne- og familieminister. Fungerende KrF-leder Olaug Bollestad blir landbruks- og matminister, mens Dag Inge Ulstein blir utviklingsminister.

Ropstad ble møtt av et hav av blomster etter utnevnelsen, men også sinte abortdemonstranter. KrF-nestlederen ble dessuten konfrontert med at likestillingsområdet og dermed homopolitikken nå flyttes fra hans departement til Kulturdepartementet.

– Jeg skulle gjerne hatt ansvar for flest mulig poster, svarte Ropstad.

Ifølge Solberg startet flyttingen av oppgaver med at tros- og livssynsspørsmål ble flyttet til Ropstad fra kulturministeren, som i neste omgang krevde å få likestillingsområdet på sitt bord.

– Det er ikke slik at Kjell Ingolf ønsket å slippe det, han hadde gjerne beholdt alt. Jeg tror også at Kjell Ingolf ville vært en god likestillingsminister, sa statsministeren.

Trøndermanko

Mye oppmerksomhet har det også fått at regjeringen mangler trøndere, nå som Linda Hofstad Helleland (H) takkes av som barne-, familie- og likestillingsminister. Solberg viser til at hun i sine regjeringer tidligere har hatt fem trøndere.

– Men denne gangen var det ikke plass, sa hun.

Trønderprofiler som Børge Brende (H), Tord Lien (Frp), Robert Eriksson (Frp) og Per Sandberg (Frp) har alle forsvunnet ut.

– Når skuffelsen har lagt seg, er jeg helt sikker på at vi bretter opp skjorteermene for å få gjennomslag for våre saker i regjeringen, sier Helleland selv.

– Uansett hvor lenge man har bodd i Oslo, klarer du ikke å ta trønderen ut av slike folk som Trine, sa Solberg med Venstre-lederen ved sin side.

Grande er opprinnelig fra Overhalla, men representerer Oslo.

Eser ut

Solberg har også fått kritikk for at den utvidede regjeringen nå har 22 ministere, inkludert statsministeren.

– Jeg ønsker færre departementer – det er to færre departementer i dag enn da vi tiltrådte i 2013, sa Solberg på spørsmål fra NTB.

– Jeg sa at vi kanskje skulle ha færre statsråder. Men jeg sa også at jeg var opptatt av å kunne ha enkeltstatsråder i perioder, og flere statsråder i hvert departement. Det er nettopp det vi gjør.

Statsministeren kom samtidig med en erkjennelse:

– En firepartiregjering innebærer nødvendigvis at det vil bli litt mer utfordrende å finne gode løsninger på alle områder innenfor samme ramme som før.