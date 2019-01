Sola i rute i Tromsø – nå er mørketiden over

NTB Innenriks

Egentlig er det 15. januar som er datoen da folk i Tromsø igjen kan se sola, men det gjelder ikke de som er bosatt på Tromsøya, skriver Nordlys. De fikk først sett sola mandag formiddag.

Mørketid er et naturfenomen som inntrer om vinteren, og bare nord for den nordlige polarsirkelen og tilsvarende sør for den sørlige polarsirkelen. Da går solens bane i sin helhet under horisonten, selv når den er på sitt høyeste.

På fastlandet er mørketiden nå offisielt over, bortsett fra på Nordkapp, der man teknisk sett må vente til 22. januar.

På Svalbard og lenger nord kommer ikke sola tilbake før i midten av februar, mens Nordpolen må vente til 18. mars før sola er tilbake.

(©NTB)