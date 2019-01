Påstand om frifinnelse i drapssaken i Kristiansand

NTB Innenriks

Aktoratet la i forrige uke ned påstand om 21 års forvaring, mens forsvarer Olav Sylte altså mener at hans klient må frifinnes.

– Vi legger ned påstand om at tiltalte frifinnes for samtlige forhold, sa Sylte ifølge NRK.

43-åringen er tiltalt for to overlagte drap og for neddoping av en tredje person i Kristiansand.

Syltes kollega Katja Hakvaag fortsatte forsvarets sluttinnlegg og tok for seg straffeutmålingen.

– En tidsbestemt straff er tilstrekkelig dersom retten dømmer tiltalte, sa Hakvaag og anførte at tiltalte ikke skal dømmes til forvaring.

I sin del av prosedyren kom Sylte inn på det han mente var en urettferdig rettergang.

– Det mangler så fatale brikker i etterforskningen at det er en «unfair trial». Det er mer sannsynlig at hun er uskyldig, enn skyldig. Hun må frifinnes. Retten kan ikke dømme tiltalte her, hevdet Sylte og la fram sju punkter han mente underbygger denne påstanden.

Rettssaken har pågått siden 12. november i fjor og fortsetter tirsdag. Da vil påtalemyndigheten komme med sin replikk til forsvarets prosedyre. Dersom hun ønsker det, kan også tiltalte komme med en sluttkommentar.

Ankesaken er allerede forhåndsberammet til 19. mars i år i Agder lagmannsrett.

(©NTB)