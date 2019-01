Norske fondssparere tapte penger i fjor

NTB Innenriks

Da verdens børser raste de siste månedene i fjor, forsvant også årets avkastning for norske fondssparere, konstaterer Verdipapirfondenes forening (VFF) mandag.

– I 2018 har alle aksje- og kombifondsgrupper i snitt gitt negativ avkastning, sier foreningens sjef Bernt S. Zakariassen mandag.

Tallene varierer for ulike fondsgrupper. Verst ble fjoråret for europeiske aksjefond, som falt med 13,1 prosent. For nordiske aksjefond var den negative avkastningen 10,8 prosent.

– Det ble en ruglete avslutning på børsåret, noe som ga store utslag på fondssparernes avkastning, sier Zakariassen.

VFF minner samtidig om at til tross for et magert 2018, har faste spareavtaler i fond vært svært lønnsomt de siste fem årene.

Tallene viser også at nordmenn solgte mer enn de kjøpte i fjor – for første gang på ti år. For norske personkunder endte året med et netto salg av fondsandeler på 4,1 milliarder kroner.

Zakariassen mener et samlet nettosalg på 4,1 milliarder av en beholdning på 228 milliarder er forholdsvis beskjedent.

– Den negative nettotegningen kan også i stor grad forklares ved at en nominee (forvalterregistrering) i juni 2018 flyttet midler fra et selskap som er medlem av VFF til et selskap som ikke er medlem av VFF, sier han.

