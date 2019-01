Maratonrettssak om doping opp i Bergen tingrett

NTB Innenriks

Sju menn står tiltalt i Bergen tingrett der de risikerer å bli dømt for den såkalte mafiaparagrafen, det vi sil organisert kriminell virksomhet. Politiet har etterforsket saken siden 2015. Rettssaken er berammet fram til 7. juni.

Ifølge NRK fikk etterforskningen internt navnet Operasjon Hush. Dopingmidlene de produserte og solgte, skal ha en verdi på over 30 millioner kroner.

To av de tiltalte kommer fra Sunnfjord, to fra Bergen og tre fra Buskerud. I fjor høst ble tre andre dømt i samme sak. I alt oppretter politiet straffesak mot over hundre menn i flere politidistrikt. 36 menn skal ha hatt en større eller mindre rolle i dopingnettverket.

