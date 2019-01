NTB Innenriks

Dersom opplysningene stemmer, betyr det at Frp ikke må avgi noen statsråder for at KrF skal komme inn i regjering.

Konstituert partileder Olaug Bollestad, nestleder Kjell Ingolf Ropstad og tidligere byråd i Bergen Dag Inge Ulstein er ventet å bli utnevnt som nye statsråder fra KrF når Solberg-regjeringen utvides til en flertallsregjering med Høyre, Frp, Venstre og KrF.

