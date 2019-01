Ulstein skrev i september at KrF ikke burde samarbeide med Frp

NTB Innenriks

VG skriver at Ulstein ligger an til å ta over Nikolai Astrups (H) stilling som utviklingsminister. NRK oppgir at de har fått bekreftet av flere KrF-kilder at Ulstein skal være aktuell for jobben.

I september skrev Ulstein et leserinnlegg med tittelen «Sentrum kan gjenoppstå» i Bergens Tidende (BT).

– Jeg vil ikke gå i regjering med et populistisk Frp – de står rett og slett for langt unna et verdiforankret og sosialt radikalt KrF, skrev han i innlegget.

I mars sa han til NRK at Erna Solbergs avgjørelse om å gjøre Sylvi Listhaug til justisminister var en «varslet katastrofe».

Ulstein er tydelig på den «røde» siden i KrF, og støttet daværende partileder Knut Arild Hareides anbefaling om å søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp under partiets veivalg i høst.

