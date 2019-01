Medier: KrFs Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og Dag Inge Ulstein inn i regjering

NTB Innenriks

Spekulasjonene om hvordan den nye regjeringen blir seende ut og ikke minst hvilke tre nye KrF-statsråder som blir framvist på Slottsplassen tirsdag, er i full gang.

Flere medier, blant dem Dagens Næringsliv, meldte søndag at Ropstad ifølge deres kilder blir ny barne- og likestillingsminister. Det samme melder VG, som også har kilder på at fungerende partileder Olaug Bollestad blir landbruksminister, mens tidligere byråd i Bergen, sexologen Dag Inge Ulstein (38) blir utviklingsminister.

Ryker ut

Dersom ikke statsminister Erna Solberg (H) legger opp til noen indre rokeringer, betyr det at dagens barne- og likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland (H), landbruksminister Bård Hoksrud (Frp) og utviklingsminister Nikolai Astrup ryker ut av regjeringen.

Det har lenge vært regnet som sikkert at Ropstad får én av KrFs trolig tre statsrådsposter. Stillingen som barne-, familie- og likestillingsminister har stått aller øverst på KrFs ønskeliste, ifølge NTBs kilder. Ropstad har lenge engasjert seg tungt for barns rettigheter og kan nå få en hånd på rattet.

Både DN og VG melder at Olaug Bollestad går inn i regjeringen, mens Hans Olav Syversen ikke blir statsråd. Ifølge Vårt Land sto kampen om en statsrådspost mellom de to.

Rød KrF-statsråd

Den tredje KrF-statsrådsposten må bekles av en som var på «rød» side under partiets dramatiske retningsvalg i fjor høst, for å være samlende for partiet.

Ulstein tilhører mindretallet som ønsket å følge avgåtte partileder Knut Arild Hareides ønske om en venstredreining.

Fram til november i fjor var Ulstein finansbyråd i Bergen, men valgte i fjor høst ikke å ta gjenvalg til bystyret.

