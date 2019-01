DN: Ropstad blir barne- og likestillingsminister

NTB Innenriks

Den nye regjeringen skal etter planen presenteres tirsdag.

Det har lenge vært regnet som sikkert at Ropstad får én av KrFs trolig tre statsrådsposter. Kampen for en barnereform har lenge vært sentral for partinestlederen, som nå kan få en hånd på rattet.

Dermed kan spekulasjonene om at dagens barne- og likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland (H), er en av dem som ryker ut av regjeringen, vise seg å holde stikk.

Olaug Bollestad

Ifølge DNs kilder går også konstituert KrF-partileder Olaug Bollestad inn i regjeringen, mens Hans Olav Syversen ikke blir statsråd. Ifølge Vårt Land sto kampen om en statsrådspost mellom de to.

For Bollestad kan eldreminister-posten være aktuell. I dag er det Åse Michaelsen (Frp) som har den stillingen.

Rød KrF-statsråd

Den tredje KrF-statsrådsposten skal trolig bekles av en som var på «rød» side under partiets dramatiske retningsvalg i fjor høst, for å være samlende for partiet.

KrF-byråd i Bergen Dag Inge Ulstein og Oslo-politiker Erik Lunde regnes ifølge Vårt Land som de mest aktuelle kandidatene. Andre navn som nevnes er tidligere stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal, sentralstyremedlem Hilde Ekeberg, generalsekretær og tidligere bistandsminister Hilde Frafjord Johnson. Fylkesleder Ingelin Noresjø i Nordland blir også nevnt.

