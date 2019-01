NTB Innenriks

– Det er gjort funn av to menn og en kvinne. Ingen er foreløpig identifisert, opplyser Troms politidistrikt lørdag kveld.

Ved 16-tiden lørdag opplyste politiet at letingen etter den siste var stanset for dagen og at det vil fortsette søndag.

Tre finske og en svensk skiløper ble tatt av skredet ved Blåbærtinden 2. januar. Den første ble funnet og gravd ut onsdag denne uka, mens ytterligere to ble funnet torsdag.

