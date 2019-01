Terrorsiktet russer varetektsfengslet i fire uker for knivstikking i Kiwi-butikk

NTB Innenriks

Det besluttet Oslo tingrett lørdag ettermiddag. Hans advokat Ola Lunde sier varetektsfengsling er et helt nødvendig tiltak.

– Jeg er av den oppfatning at det å bli varetektsfengslet er et særdels inngripende tiltak, men dette er et av de få tilfellene der jeg faktisk mener at det er nødvendig av hensyn til allmennheten, sier Lunde.

Advokaten forteller at 20-åringen hadde som mål å komme hit og drepe flest mulig mennesker.

– Jeg tror dette kunne gått riktig galt om ikke politiet hadde fått stoppet ham. Jeg tror vi kunne stått overfor et fryktelig scenario.

Inspirert av terrorangrep

Den siktede har fortalt at han har blitt inspirert av terrorangrep, som angrepet i Paris i november 2015 som kostet 130 mennesker livet, og angrepet i Berlin i desember 2018, da et vogntog kjørte rett inn i en folkemengde på et julemarked. Da ble tolv personer drept, og 48 såret.

– Han har trukket paralleller til det som har skjedd i Paris, og til det som har skjedd i Tyskland, og sier at dette kunne han godt tenke seg å ha vært med på.

Ensom ulv

Advokaten tror ikke angrepet har vært planlagt lenge, og sier at den siktede ikke hadde noen som helst reaksjon på kjennelsen.

Lunde, mener 20-åringen ikke er tilknyttet noen terrororganisasjon og betegner ham som en ensom ulv som ikke har noe nettverk.

PST har siktet mannen for brudd på straffelovens paragraf 131 som omfatter terrorhandlinger.

En 25 år gammel kvinne fra Lier er kritisk skadd etter at hun ble knivstukket i ryggen da hun skulle betale for varer i Kiwi-butikken i Møllergata i Oslo torsdag.