Voldtektsdømt og så frikjent drosjesjåfør forbereder millionsøksmål

I 2011 ble den nå 41 år gamle drosjesjåføren funnet skyldig i å ha voldtatt en beruset passasjer. Dommen fra Gulating lagmannsrett lød på tre og et halvt års fengsel, fradømmelse av retten til å være drosjesjåfør på livstid, og 100.000 kroner i oppreisning, skriver Rett24.

Den fornærmede kvinnen forklarte at hun hadde hatt blackout, og derfor ikke husket noe av voldtekten.

Sjåføren forklarte på sin side at kvinnen måtte inn for å hente penger til betalingen, og at han ble med for å passe på at hun faktisk betalte. Vel inne i huset begynte hun å gjøre tilnærmelser, hvoretter de to frivillig hadde seksuell omgang.

Gjenopptakelseskommisjonen besluttet 1. mars å gjenåpne saken for andre gang etter at kvinnens bror forklarte at søsteren hadde fortalt at hun hadde diktet opp voldtekten for å få penger. Etter dette besluttet påtalemyndigheten å legge ned påstand om frifinnelse. 18. juni satte så Borgarting lagmannsrett endelig punktum for den strafferettslige biten, ved at det ble avsagt frifinnende dom uten hovedforhandling.

Drosjesjåførens forsvarer, Stein Erik Ottesen, forteller at han den 11. juli sendte inn en begjæring til Borgarting om ny behandling av de sivile kravene. Deretter kommer arbeidet med å kreve erstatning fra staten for urettmessig straffeforfølgning.

– Vi snakker om flere millioner bare for soningen, og så kommer jo tapt arbeidsfortjeneste i tillegg. Det er første gang jeg har vært borti en sak som dette. Det er jo også et spørsmål om kvinnen skal anmeldes for falsk anklage. Her kan det være et spørsmål om foreldelse, så vi har ikke konkludert, sier Ottesen til Rett24.

