Tysfjord kommune frikjent i nok et erstatningssøksmål

NTB Innenriks

– Retten finner at kommunen ikke har opptrådt uaktsomt, opplyser kvinnenes advokat Sicilie Kanebog til NRK.

Hun forteller at Ofoten tingrett har trukket fram at Tysfjord kommune har gjort det de kunne, og at det er gitt forsvarlig oppfølging av bosituasjonen til de to kvinnene. Kanebog mener kommunen og barnevernet opptrådte svært passivt i saken, og at tiltakene som kommunen iverksatte, ikke førte til at jentene fikk det bedre.

– Vi er fryktelig skuffet, fortvilt og sinna, sier Kanebog.

I retten fortalte Kanebog at de forsøkte å få kommunen i dialog før de tok ut søksmål, men at det gikk nesten ti måneder før de fikk svar. Kommunen avviste da oppfordringen til å erkjenne ansvar, skrev NRK i november.

Både barnevernet og politiet ble varslet om at jentene ble utsatt for overgrep, men kommunens advokat, Roald Angell, har hele veien ment at barna ble fulgt opp på en forsvarlig måte, og at kommunen dermed ikke er erstatningsansvarlig.

Dette er den andre erstatningssaken som er reist mot Tysfjord kommune i kjølvannet av den såkalte Tysfjord-saken, som startet da elleve kvinner og menn sto fram i VG sommeren 2016 og delte sine overgrepshistorier.

I august vant kommunen den første erstatningssaken. Tingretten mente da at saksøkeren ikke hadde klart å føre bevis for at kommunen hadde handlet uforsvarlig. Anken ble forkastet av Hålogaland lagmannsrett.

(©NTB)