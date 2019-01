PST: Russer som kom via Sverige, sto bak knivangrepet i Oslo

NTB Innenriks

– I går ble en norsk kvinne i 20-årene knivstukket i en Kiwi-butikk i Oslo sentrum. Hun er kritisk skadd, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Hun forteller at gjerningsmannen raskt ble pågrepet og at Oslo-politiet startet etterforskning.

– Den pågrepne er en russisk statsborger som kom via Sverige til Norge på torsdag. Fredag morgen besluttet Riksadvokaten at etterforskningen av knivangrepet overføres til PST. Bakgrunnen er opplysninger siktede kom med i avhør torsdag kveld, opplyser hun.

Vurderer trusselbildet

– Den videre etterforskningen vil forsøke å avklare om dette var en terrorhandling, sier Bjørnland og fortsetter:

– Per nå har vi ingen opplysninger som indikerer at flere personer er involvert eller at det er planlagt flere angrep.

– PST vil vurdere om hendelsen påvirker det generelle trusselbildet, sier PST-sjefen.

Den pågrepne er i begynnelsen av 20-årene. Mannen bar en kniv da han ble pågrepet. Politiet fikk melding om hendelsen torsdag klokken 12.53. Kvinnen ble stukket med kniv inne i en Kiwi-butikk i Møllergata i Oslo sentrum.

– Kvinnen sto i kassen for å betale da hun ble stukket i ryggen. Alt tyder på at hun var et tilfeldig offer, opplyste operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.

Pågrepet nær åstedet

Kvinnen ble brakt til Ullevål sykehus med kritiske skader, men tilstanden ble betegnet som stabil.

Etter knivstikkingen skal gjerningsmannen ha angrepet personen som satt i kassa, men deretter valgt å løpe fra stedet. Han ble pågrepet av politiet i nærheten av åstedet etter kort tid.

Butikken ble stengt, og det ble foretatt kriminaltekniske undersøkelser på stedet etter hendelsen.